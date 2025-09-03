До середины сентября движение ограничат на одном из мостов в Астане
Опубликовано:
В Астане на протяжении 10 дней планируются ремонтные работы на мосту Арыс. В связи с этим движение на участке будет частично ограничено, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 5 по 15 сентября текущего года движение автотранспортных средств на мосту Арыс будет ограничено. Там запланированы работы по ремонту деформационного шва.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения", - говорится в сообщении управления.
Отмечается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Напомним, по 12 сентября будет частично перекрыт участок по проспекту М. Жумабаева - от улицы К. Мунайтпасова до проспекта Б. Момышулы. Там будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна.
Также жителей и гостей столицы предупредили, что со 2 сентября часть улицы 67 будет недоступна для проезда - будет полностью перекрыто движение на участке от улицы А. Бектурова до улицы Толе би.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2281908-do-serediny-sentyabrya-dvizhenie-ogranichat-na-odnom-iz-mostov-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах