Криптообменники появятся в Казахстане

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах по развитию криптоиндустрии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, министерством разработаны поправки по либерализации криптоиндустрии и привлечению инвестиций в индустрию цифрового майнинга.

"В частности, поправки включают в себя: легализацию выпуска и оборота на территории Казахстана; введение лицензирования криптообменников; исключение обязательства о реализации в МФЦА добытых цифровых активов майнерами, а также реализацию проекта по модернизации электростанций", - рассказал Мадиев.

Он добавил, что, помимо этого, реализуются такие проекты, как CryptoCity, государственный майнинг, криптофонд, стейблкоин в национальной валюте и токенизация реальных активов.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал появление министерства искусственного интеллекта.

Кроме того, глава государства рассказал, что город Алатау должен стать первым полностью цифровым городом региона - от применения технологии Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами.

Также глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил о повсеместном внедрении ИИ.

