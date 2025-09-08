Грозы, туман и пожарная опасность: в областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на вторник, 9 сентября, в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, Астану завтра ночью и утром накроет туман.

9 сентября днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области будет также туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в Карагандинской области, днем на севере, востоке области будет гроза. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Аналогичная погода ожидается, по данным синоптиков, и в области Ұлытау. Ночью и утром на севере области туман. На юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

9 сентября на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области будет сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

По области Абай завтра прогнозируется гроза. Днем на востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

9 сентября днем на западе, севере Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо- западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Грозу завтра, по данным синоптиков, стоит ждать и жителям Павлодарской области. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

9 сентября ночью в горных районах Жамбылской области также ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области завтра будет сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

9 сентября в Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. 09 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в Западно-Казахстанской области будет туман. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

