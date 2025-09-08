"Тор прибыл в Астану": сильная гроза с молнией обрушились ночью на столицу Казахстана (видео)

Минувшей ночью в Астане наблюдали сильную грозу. По словам местных жителей, вспышки от разряда были очень сильными, некоторым удалось грозу запечатлеть на видео, передает NUR.KZ.

Жители Астаны снимали на видео молнию, которая, по их словам, осветила все столичное небо.

"Нормально Зевс раздает", "На секунду показалось, что день настал", "Переехала с Алматы и словила панику", - пишут подписчики Telegram-канала Astanovka98.

Казахстанец Ернур Досжанов в своем аккаунте в Threads вспомнил персонажа фильмов киностудии Marvel - Тора.

"Тор прибыл в Астану. Вот так выглядела ярчайшая молния этой ночью", - написал мужчина.

В Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда?" пишут, что из-за молнии и грозы у многих машин ночью включилась сигнализация.

Добавим, что минувшей ночью, с 7 на 8 сентября, казахстанцы стали свидетелями полного лунного затмения. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

