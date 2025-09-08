Казахстанец согласился выплатить девушке 1,4 млн тенге после знакомства с ней в TikTok

Казахстанка познакомилась с парнем в TikTok. Он сообщил ей, что готовится к операции в Турции, и взял у девушки 1,4 млн тенге в долг, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о взыскании долга рассмотрел Жамбылский районный суд.

Парень и девушка познакомились в социальной сети TikTok в июне 2025 года.

Как установил суд, молодой человек, ссылаясь на то, что находится в сложной жизненной ситуации, неоднократно обращался к девушке с просьбой о займе.

"Ответчик заявил, что поедет в Турцию на операцию, вернет долги после возвращения и что свяжется после того, как проснется после операции, но на связь не вышел. Ответчик получил от истца более 1,4 млн тенге", - рассказали в суде.

Женщина обратилась в суд с требованием о взыскании с ответчика сумму долга в размере 1,4 млн тенге и компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге.

На стадии рассмотрения дела стороны заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

Согласно соглашению, ответчик обязался выплатить девушке сумму долга в размере 1,4 млн тенге, а та откажется от каких-либо претензий.

Суд утвердил соглашение. Производство по делу прекратили. Определение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее жительницу Восточного Казахстана обвинили в том, что она взяла в долг у знакомых более 100 млн тенге, обещая отдать в двукратном размере, но не вернула деньги. По решению суда женщину лишили свободы на шесть с половиной лет.

Еще один казахстанец согласился на просьбу знакомого оформить на себя банковский кредит и с учетом начисленных процентов оказался должен 3 млн тенге. Через суд его знакомый обязался ежемесячно выплачивать задолженность в размере 200 тыс. тенге.

А жительницы Павлодарской области одолжили своей знакомой крупную сумму денег на развитие бизнеса. Не дождавшись возврата долга, они обратились в полицию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.