Павлодарки одолжили 100 млн тенге знакомой, но не дождались возврата денег

Жительницы Павлодарской области одолжили своей знакомой крупную сумму денег на развитие бизнеса. Не дождавшись возврата долга, они обратились в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Павлодаре задержали женщину, подозреваемую в обмане местных жителей. Полиция по фактам мошенничества возбудила уголовное дело, а подозреваемая помещена в ИВС.

"Так, несколько жительниц области обратились в полицию и рассказали, что их знакомая под предлогом развития бизнеса просила одолжить ей деньги. Однако по истечении оговоренного срока она не вернула долг", - пояснили в МВД.

Общая сумма ущерба превысила 100 млн тенге. В настоящее время проверяется возможная причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям в регионе.

Отмечается, что с начала этого года в Павлодарской области уже зарегистрировано 169 случаев мошенничества.

Ранее полицейские ВКО в Алматы нашли мужчину, задолжавшего 112 млн тенге своему знакомому. Деньги были взяты якобы для совместного бизнеса. По данным полиции, мужчина длительное время уклонялся от уплаты долга. Теперь взысканием суммы займутся судебные исполнители.

Еще один казахстанец вложил 23 млн тенге в совместный бизнес по продаже чипсов, поверив в обещание высокого дохода, но запуска проекта не случилось. В крупном мошенничестве подозревают жителя ВКО, который, по информации МВД, присвоил деньги и перестал выходить на связь.