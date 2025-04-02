Жительницу ВКО обязали вернуть знакомым 100 млн тенге

Жительницу ВКО обвинили в том, что она взяла в долг у знакомых более 100 млн тенге, обещая отдать в двукратном размере, но не вернула деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело о неоднократном мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (по п.2 ч.4 ст.190 УК), рассмотрел Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области.

Как установил суд, в апреле 2022 года у подсудимой возник умысел, направленный на хищение денежных средств у своих знакомых путем обмана и злоупотребления доверием.

"Реализуя преступный умысел, она с апреля 2022 года по март 2024 года обманным путем, убедив, что в скором времени получит крупный кредит по программе развития предпринимательства "Даму" с низкой кредитной ставкой и сразу же вернет в двукратном размере, завладела денежными средствами у 21 знакомого на общую сумму 101 563 988 тенге", - рассказали в суде.

Потерпевшие просили суд взыскать с женщины материальный ущерб и назначить строгое наказание.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие на иждивении у подсудимой двоих малолетних детей. Прокурор не представил обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Взыскана с гражданки в пользу потерпевших сумма ущерба 101 563 988 тенге", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что жительницы Павлодарской области одолжили своей знакомой более 100 млн тенге на развитие бизнеса. Не дождавшись возврата долга, они обратились в полицию. Полиция по фактам мошенничества возбудила уголовное дело, а подозреваемую поместили в ИВС.

Казахстанец также одолжил своему знакомому более 6 млн тенге на развитие бизнеса, но возврата денег не дождался. Должника нашли в другом регионе. Взысканием денег занялись компетентные органы.