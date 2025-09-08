"Кровавая Луна": казахстанцы наблюдали полное лунное затмение (фото, видео)

Минувшей ночью, с 7 на 8 сентября, казахстанцы стали свидетелями полного лунного затмения. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Спутник Земли окрасился красным или, как отмечают некоторые, "кровавым" цветом.

По словам руководителя лаборатории физики Луны и планет в Астрофизическом институте имени В. Фесенкова Виктора Тейфеля, полное затмение ожидалось в 22:30 часов. Выход из тени - в 00:56.

В лаборатории солнечной астрономии отметили, что это - второе и последнее в этом году лунное затмение. Подчеркивалось, что затмение могли наблюдать жители разных стран мира.

Ученые также поделились кадрами затмения, которые запечатлели в разных городах.

Ранее в Институте космических исследований РАН корреспондентам РИА Новости рассказали, почему Луна становится "кровавой". Такой цвет связан с земной атмосферой, которая пропускает этот спектр цвета, но рассеивает синий цвет.

"Почему она "кровавая"? Очень много разговоров, что мы все в этот день умоемся кровью и т.д. На самом деле красный цвет Луны родственный совершенно другому явлению, совершенно не кровавому, а очень даже приятному, красной заре и красной Луне, когда она просто восходит. Все эти явления родственны", - объяснил астроном Олег Угольников.

