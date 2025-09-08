Теплую погоду пообещали в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней, с 8 по 14 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

8 сентября в Шымкенте прогнозируется переменная облачность. Температура в среднем составит +24 градусов. Днем воздух может прогреться до +31 градуса, но ночью температура опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

9 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около +23 градусов. Максимальная температура составит +30 градусов, а минимальная - в районе +18 градусов. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

10 сентября будет чистое небо. Средняя температура остановится на отметке +23 градуса. Днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

11 сентября в Шымкенте вновь обещают чистое небо. Температура в среднем - около +23 градусов. Максимально температура поднимется до +30 градусов, а опуститься может до +18 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.

12 сентября будет ясная погода. Среднесуточная температура остановится на отметке +24 градусов. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью похолодает до + 17 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

13 сентября пообещали переменную облачность. Температура в среднем остановится на отметке +18 градусов. Максимальная температура составит +25 градусов, минимальная около +13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

14 сентября, по прогнозам, будет погода без осадков. Средняя температура составит +17 градусов. Воздух может прогреться и до +24 градусов, но ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.