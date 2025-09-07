Грозы, шквал, туман и град: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник, 8 сентября, в регионах Казахстана из-за шквального ветра, тумана и дождей, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков завтра на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с. В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман.

На западе Павлодарской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области гроза, днем на юге, востоке области град. Ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман.

На севере, востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. На юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. На западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На севере Кызылординской области ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ночью на севере области Абай ожидается гроза. Днем гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза. В области Ұлытау ожидаются гроза, на востоке, юге области шквал. Ветер северо-западный, западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. В Шымкенте ветер с порывами 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.