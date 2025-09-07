Тепло с дождем: синоптики рассказали о погоде в крупнейших городах Казахстана
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 7 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы температура днем поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра - 8,7 м/с.
В Шымкенте сегодня безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.
