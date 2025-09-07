Тепло с дождем: синоптики рассказали о погоде в крупнейших городах Казахстана

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 7 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы температура днем поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра - 8,7 м/с.

В Шымкенте сегодня безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.