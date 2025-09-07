"Это не традиции": известная по делу Бишимбаева прокурор высказалась о кражах невест в Казахстане
Прокурор Айжан Аймаганова, которая стала широко известна в стране после суда над Куандыком Бишимбаевым, рассказала о наказании за кражу невест в Казахстане, передает NUR.KZ.
Аймаганова опубликовала видео, в котором высказалась о внесенных изменениях в Уголовный кодекс. Она разъяснила статью "Принуждение к вступлению в брак".
Прокурор отметила, что принуждение к браку путем насилия, шантажа, угроз, давления и насилия будет караться лишением свободы до 2 лет, а при тяжких последствиях - до 10 лет. Аймаганова уточнила, что деяние будет квалифицироваться совокупностью статей - за похищение человека и за принуждение к вступлению.
"Брак - это добровольный союз двух людей. Украсть девушку с целью принуждения к браку - это не обычаи, не традиции, не обряды, а уголовное правонарушение", - сказала Аймаганова.
