    Казахстан обогнал Азербайджан, Армению и Кыргызстан в рейтинге "сильнейших" паспортов мира

    Опубликовано:

    Паспорт Казахстана
    Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    Казахстанский паспорт занял 61-е место в ежеквартальном рейтинге "сильнейших" паспортов, основанном на количестве направлений, которые жители могут посетить без визы, передает NUR.KZ.

    Опубликован индекс паспортов Henley. Авторы рейтинга ведут подсчет на данных Международной ассоциации воздушного транспорта. Индекс ранжирует 199 паспортов из 227 стран по возможностям для безвизовых путешествий и обновляется ежеквартально.

    В новом рейтинге Казахстан занимает 61-ю позицию, жителям нашей страны доступны 79 стран. Рейтинг возглавил Сингапур (193 страны), в тройку также вошли Япония и Южная Корея (190 стран).

    Казахстан опередил другие страны Центральной Азии - Кыргызстан находится на 71-м месте, Узбекистан на 72-м, Таджикистан на 78-м, а Туркменистан на 84-м.

    Также в рейтинге Казахстан оказался выше Азербайджана (66), Армении (69) и Монголии (70). На последних местах списка расположились Афганистан, Ирак и Сирия.

    В январе этого года Казахстан разделил 52 место в рейтинге "сильнейших" паспортов мира с Гайаной и Таиландом уже в другом рейтинге.

    В ноябре 2024 года сообщалось, что в рейтинге VisGuide паспорт Казахстана признан самым сильным в Центральной Азии. В феврале прошлого года консалтинговая компания Arton Capital опубликовала рейтинг силы паспортов стран мира. Тогда казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в СНГ. Наша страна расположилась на 54 месте из 93.

