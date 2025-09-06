Теплую погоду без осадков пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 6 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы пообещали переменную облачность. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью температура снизится до +12 градусов. Скорость ветра – 8,5 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже будет облачная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.
Отметим, что во многих областях Казахстана на субботу было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых областях пройдут осадки, ожидаются грозы и похолодание. Также синоптики пообещали местами град.
