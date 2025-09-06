Сильные осадки, град, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 7 сентября. Ожидаются сильные осадки, грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

7 сентября днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области временами 25 м/с.

В Павлодарской области - тоже гроза. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на западе, юге, востоке Костанайской области пронозируются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Мангистауской области - гроза. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

7 сентября в Астане будет гроза. Ветер восточный, северо-восточный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра в горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью на севере, в центре Актюбинской области тоже ожидается гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на западе, юге, востоке Акмолинской области прогнозируется сильный дождь, днем град, шквал. Ночью на западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области пообещали грозу, шквал, пыльную бурю. Ветер западный днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе, севере области Ұлытау ожидается гроза. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на западе, юге, востоке Атырауской области будет гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетісу усилится ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 07-08 сентября по области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

