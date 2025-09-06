Сильные осадки, град, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Сильные осадки, град, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Град
    Град. Иллюстративное фото: EyeEm Mobile GmbH/Getty Images

    Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 7 сентября. Ожидаются сильные осадки, грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    7 сентября днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра днем на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области временами 25 м/с.

    В Павлодарской области - тоже гроза. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

    В воскресенье на западе, юге, востоке Костанайской области пронозируются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

    На северо-востоке Мангистауской области - гроза. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Предстоящей ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Также ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    7 сентября в Астане будет гроза. Ветер восточный, северо-восточный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    Завтра в горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Предстоящей ночью на севере, в центре Актюбинской области тоже ожидается гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье на западе, юге, востоке Акмолинской области прогнозируется сильный дождь, днем град, шквал. Ночью на западе, юге, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Днем на севере Кызылординской области пообещали грозу, шквал, пыльную бурю. Ветер западный днем на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Утром и днем на севере, западе, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Завтра днем на западе, севере области Ұлытау ожидается гроза. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В воскресенье на западе, юге, востоке Атырауской области будет гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В области Жетісу усилится ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 07-08 сентября по области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке, северо-западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.