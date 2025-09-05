Дожди с грозами, град и шквал: в Астане и ряде регионов объявлено штормовое предупреждение

Синоптики рассказали о погоде в регионах Казахстана в субботу, 6 сентября. Во многих областях объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

6 сентября в Северо-Казахстанской области будет гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Аналогичная погода прогнозируется и в Западно-Казахстанской области. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

А в Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Грозу завтра обещают и в Акмолинской области. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

6 сентября на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области завтра будет гроза, на западе, юге области град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный ночью на западе, юге области 15-20, днем 15-20 м/с. На юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

По данным синоптиков, в Актюбинской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, в центре области град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября днем на севере, востоке Атырауской области прогнозируется также гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября в области Ұлытау будет ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

