Дожди и похолодание до 5 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане

Дожди с грозами, усиление ветра и понижение температуры на большей части страны ожидается в Казахстане в период с 6 по 8 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни погоду большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами, 6 сентября на северо-западе, 7-8 сентября на севере, 8 сентября на востоке, в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы - туманы. На юго-западе, юге страны ожидается пыльная буря.

В температурном фоне ожидается понижение температур: на северо-западе страны ночью до 8-16, днем до 15-25 градусов тепла, на севере ночью до 8-15, днем до 13-20 градусов тепла, в центре ночью до 7-18, днем до 15-23 градусов тепла, на юге ночью до 12-20, днем до 22-30 градусов тепла.

На востоке ожидается повышение температур - ночью до 5-15, днем до 20-28 градусов тепла. На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.

Добавим, сегодня в Алматы пообещали ясную погоду без осадков, днем +30 градусов. В Астане пасмурно, однако осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +28 градусов. В Шымкенте сегодня тоже без осадков, днем до +37 градусов.

Напомним, что синоптики предупреждали жителей ряда регионов Казахстана об ухудшении погодных условий в период с 4 по 6 сентября. В центре страны прогнозировались заморозки до 2 градусов. Несмотря на похолодание в большинстве регионов, на юге прогнозировалось повышение температуры воздуха.

