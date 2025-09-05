Дожди и похолодание до 5 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане
Опубликовано:
Дожди с грозами, усиление ветра и понижение температуры на большей части страны ожидается в Казахстане в период с 6 по 8 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В ближайшие дни погоду большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди с грозами, 6 сентября на северо-западе, 7-8 сентября на севере, 8 сентября на востоке, в центре республики ожидаются сильный дождь, град, шквал.
По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы - туманы. На юго-западе, юге страны ожидается пыльная буря.
В температурном фоне ожидается понижение температур: на северо-западе страны ночью до 8-16, днем до 15-25 градусов тепла, на севере ночью до 8-15, днем до 13-20 градусов тепла, в центре ночью до 7-18, днем до 15-23 градусов тепла, на юге ночью до 12-20, днем до 22-30 градусов тепла.
На востоке ожидается повышение температур - ночью до 5-15, днем до 20-28 градусов тепла. На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется.
Добавим, сегодня в Алматы пообещали ясную погоду без осадков, днем +30 градусов. В Астане пасмурно, однако осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +28 градусов. В Шымкенте сегодня тоже без осадков, днем до +37 градусов.
Напомним, что синоптики предупреждали жителей ряда регионов Казахстана об ухудшении погодных условий в период с 4 по 6 сентября. В центре страны прогнозировались заморозки до 2 градусов. Несмотря на похолодание в большинстве регионов, на юге прогнозировалось повышение температуры воздуха.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Жару до 37 градусов пообещали в мегаполисах Казахстана в пятницу
- Теплую погоду без осадков пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана в четверг
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2282808-dozhdi-i-ponizhenie-temperatury-prognoziruyut-sinoptiki-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах