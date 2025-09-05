Стали известны условия конкурса на лучшее название АЭС в Казахстане

В Агентстве по атомной энергии утверждены положение и состав конкурсной комиссии по выбору наименования АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает Агентство Республики Казахстан по атомной энергии, сегодня состоялось второе заседание рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области.

В заседании приняли участие представители госорганов, научных организаций и отраслевых компаний, вошедшие в состав рабочей группы. Заседание прошло под председательством Председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева.

"В ходе обсуждения были утверждены положение и состав конкурсной комиссии, в которую вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории. Кроме того, был рассмотрен проект Правил проведения конкурса, определяющих порядок подачи и рассмотрения заявок, критерии их оценки и принятие итоговых решений", - отмечается в информации.

Сообщается, что решение по лучшему наименованию АЭС будет приниматься по совокупности факторов.

Конкурсная комиссия будет оценивать предложения по следующим критериям: популярность, историческая и культурная значимость, соответствие имиджу атомной энергетики, благозвучие, легкость запоминания, уникальность и оригинальность.

Кроме того, к рассмотрению не будут приниматься предложения, которые содержат оскорбительные или дискриминационные выражения, ненормативную лексику, упоминание коммерческих брендов и иным образом нарушающие законодательство Республики Казахстан, права третьих лиц, включая авторское право.

"Для обеспечения широкого участия граждан планируется использование цифровых решений. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с АО «НИТ» представили предложения по приему заявок через приложение eGov Mobile", - пояснили в ведомстве.

Отметим, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС.

14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане.

