"Где вы были летом?": алматинцы возмущены перекрытием участков Аль-Фараби на два месяца

В Алматы ограничат движение на два месяца по Аль-Фараби, чтобы проложить газопровод. Жители города возмущены и напоминают об инновационном асфальте, который был уложен на проспекте, передает NUR.KZ.

Как сообщают в акимате Медеуского района, с июля в Алматы АО "КазТрансГаз Аймак" проводит реконструкцию подземного газопровода на участке от улицы Луганского по проспекту Аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также по бульвару Мендыкулова.

"Существующий газопровод был введен в эксплуатацию в 1974 году и нуждается в замене. Новая труба большего диаметра обеспечит бесперебойную подачу газа для более чем 17 900 квартир и 288 частных домов", - говорится в сообщении.

Также в акимате отмечают, что в связи с проведением работ движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Луганского через проспекты Достык, Назарбаева, улицу Померанцева до улицы Каратаева будет частично ограничено в течение двух месяцев.

Жителям и гостям города рекомендовали заранее планировать маршруты, учитывая временные ограничения.

Схема перекрытия улиц. Фото: www.instagram.com/akimat_medeu

Между тем сами алматинцы недовольны такой перспективой.

"Вы же по Аль-Фараби супермодный асфальт уложили", - пишут комментаторы.

Действительно, два года назад на Аль-Фараби и Абая укладывали новый полимерный асфальт, который, как ожидалось, прослужит долгие годы.

Жители возмущены также и временем перекрытия - ведь в сентябре начнется учебный год.

"Где вы были летом?? Сейчас учеба начнется у студентов и школьников. Вы что издеваетесь? Еще и асфальт новый положили, а теперь снова его же сдирать??? Мы платим налоги не для того, чтобы вы так безрассудно их тратили", "Вы ждали начала учебного года. Нельзя было это сделать в июне-июле?", "А как ездить? Весь город перекопан, тем более, осень будет, школьники студенты", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее в акимате объясняли, что перекрытие автодорог в дневное время обусловлено необходимостью соблюдения технологии их ремонта с применением инновационных полимерных материалов.

Также Досаев объяснял, почему в Алматы одновременно начали ремонтировать две главные дороги.

А буквально через месяц новый асфальт на Аль-Фараби повредили подрядчики, которые незаконно пытались провести врезку в канализационную систему.

Также качеством асфальта был недоволен депутат маслихата Тимур Елеусизов, который заявил, что на Абая он "продавился на автобусной полосе".

