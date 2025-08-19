"Где вы были летом?": алматинцы возмущены перекрытием участков Аль-Фараби на два месяца
Опубликовано:
В Алматы ограничат движение на два месяца по Аль-Фараби, чтобы проложить газопровод. Жители города возмущены и напоминают об инновационном асфальте, который был уложен на проспекте, передает NUR.KZ.
Как сообщают в акимате Медеуского района, с июля в Алматы АО "КазТрансГаз Аймак" проводит реконструкцию подземного газопровода на участке от улицы Луганского по проспекту Аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также по бульвару Мендыкулова.
"Существующий газопровод был введен в эксплуатацию в 1974 году и нуждается в замене. Новая труба большего диаметра обеспечит бесперебойную подачу газа для более чем 17 900 квартир и 288 частных домов", - говорится в сообщении.
Также в акимате отмечают, что в связи с проведением работ движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Луганского через проспекты Достык, Назарбаева, улицу Померанцева до улицы Каратаева будет частично ограничено в течение двух месяцев.
Жителям и гостям города рекомендовали заранее планировать маршруты, учитывая временные ограничения.
Между тем сами алматинцы недовольны такой перспективой.
"Вы же по Аль-Фараби супермодный асфальт уложили", - пишут комментаторы.
Действительно, два года назад на Аль-Фараби и Абая укладывали новый полимерный асфальт, который, как ожидалось, прослужит долгие годы.
Жители возмущены также и временем перекрытия - ведь в сентябре начнется учебный год.
"Где вы были летом?? Сейчас учеба начнется у студентов и школьников. Вы что издеваетесь? Еще и асфальт новый положили, а теперь снова его же сдирать??? Мы платим налоги не для того, чтобы вы так безрассудно их тратили", "Вы ждали начала учебного года. Нельзя было это сделать в июне-июле?", "А как ездить? Весь город перекопан, тем более, осень будет, школьники студенты", - пишут комментаторы.
Напомним, ранее в акимате объясняли, что перекрытие автодорог в дневное время обусловлено необходимостью соблюдения технологии их ремонта с применением инновационных полимерных материалов.
Также Досаев объяснял, почему в Алматы одновременно начали ремонтировать две главные дороги.
А буквально через месяц новый асфальт на Аль-Фараби повредили подрядчики, которые незаконно пытались провести врезку в канализационную систему.
Также качеством асфальта был недоволен депутат маслихата Тимур Елеусизов, который заявил, что на Абая он "продавился на автобусной полосе".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2276808-gde-vy-byli-letom-almatincy-vozmushcheny-perekrytiem-uchastkov-al-farabi-na-dva-mesyaca/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах