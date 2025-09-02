Одна из улиц Астаны будет недоступна со 2 сентября

Жителей и гостей столицы предупреждают, что с сегодняшнего дня, 2 сентября, часть улицы 67 будет недоступна для проезда, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В этой части города проводятся строительные работы в рамках проекта "Строительство улиц в квадрате улиц Толе би, Е67, Е69. 2 очередь — улицы Е67, Е68 на участке от улицы Толе би до улицы А. Бектурова".

В связи с этим со 2 сентября будет полностью перекрыто движение по улице 67 на участке от улицы А. Бектурова до улицы Толе би.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, ранее в Алматы после возмущений жителей решили отложить ремонт газопровода из-за начала учебного года. Ожидается, что реконструкцию проведут в следующем году.

Добавим также, ранее в акимате Алматы объясняли, что перекрытие автодорог в дневное время обусловлено необходимостью соблюдения технологии их ремонта с применением инновационных полимерных материалов.

