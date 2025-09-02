"Заранее планируйте маршрут": астанчан предупредили об ограничении движения по одной из улиц

В Астане на 10 дней ограничат движение на участке дороги по проспекту Жумабаева. Там будут вестись дорожные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В Telegram-канале акимата Астаны опубликовали оповещение от Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Жителей и гостей города предупредили о частичном перекрытии участка по проспекту М. Жумабаева - от улицы К. Мунайтпасова до проспекта Б. Момышулы.

Ограничения будут действовать со 2 по 12 сентября. На данном участке будут проводиться работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились к водителям в управлении.

Добавим, жителей и гостей столицы также предупредили, что с сегодняшнего дня, 2 сентября, часть улицы 67 будет недоступна для проезда.

А в Алматы после возмущений жителей решили отложить ремонт газопровода из-за начала учебного года. Ожидается, что реконструкцию проведут в следующем году.

