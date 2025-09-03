До 31 градуса жары обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 3 сентября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 6 градусов. Скорость ветра – 3,5 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 31 градуса, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,0 м/с.

