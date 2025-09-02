Заморозки, дождь и ветер: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Завтра, 3 сентября, в областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков ожидаются грозы, дождь, пыльные бури и заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане обещают заморозки до 2 градусов.

Днем на западе и севере Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, а ночью и утром на западе, севере, востоке области - туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Гроза прогнозируется утром и днем на востоке Алматинской области. Ветер северо-восточный, на востоке области, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке и севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем в центре, на востоке, севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области обещают ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области синоптики обещают грозу. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Непогода будет в Костанайской области - гроза, град, шквал и туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, в центре Мангистауской области будет пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Актау: 03 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября на западе Атырауской области прогнозируют грозу и пыльную бурю. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере области высокая пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Павлодарской области будет гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается гроза и туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Грозу обещают синоптики на востоке, юге, в центре области Абай. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается ветер южный днем порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Северо-Казахстанской области будет гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

В области Жетісу ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 25 м/с ожидается. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

