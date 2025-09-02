Дождь и похолодание до 7 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
Во вторник, 2 сентября, в Астане ожидаются дождь и похолодание, а в Алматы и Шымкенте обещают солнечную погоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 27 градусов, а ночью опустится до 12 градусов. Скорость ветра составит 5,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается солнечная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 33 градусов, ночью опустятся до 19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,0 м/с.
