    "Полный рот крови": ребенок пострадал в детском саду в Карагандинской области

    Опубликовано:

    Качели на детской площадке
    Детская площадка. Иллюстративное фото: pepifoto / Getty Images

    В Шахтинске еще в мае пятилетний ребенок получил травму в детском саду. Сейчас мать пострадавшего требует 1,5 млн тенге компенсации, передает "31 канал".

    Жительница Шахтинска рассказала телеканалу, что ее сын получил серьезную травму на качелях - упал и ударился зубами. При этом, по словам матери, скорую вызывать не стали, но и медика в детском саду не было на месте. Первую помощь ребенку оказала воспитатель. Женщина также говорит, что в дошкольном учреждении им не принесли даже извинений.

    Ребенка из садика забрала няня и отвела к маме на работу.

    "У него полный рот ваты в крови, и рыдает. Такого реально не было. Я, конечно, очень расстроилась. Столько нервов потрачено, и садик при этом даже не ответили", - рассказала Екатерина Малина.

    Затем Екатерина сама вызвала скорую и полицию, их с сыном направили в больницу в Караганду. У мальчика оказался вывих трех зубов, он не мог есть. Зубы не выпали, но до сих пор шатаются, их нужно удалять.

    Мать написала заявления в контролирующие госорганы. В саду прошли проверки местного отдела полиции, департамента мед- и фармконтроля, ЧС. Качели признали соответствующими стандартам. В детсаду нашли просроченные лекарства, но, по словам директора, их срок годности закончился только в мае, перед закрытием на ремонт.

    "Полиция города Шахтинска возбудила дело по данному случаю, однако оно было закрыто за отсутствием состава преступления. В настоящее время мама ребенка Малина Екатерина требует выплату в размере 1,5 млн тенге", - сказала директор детского сада "Салтанат" Ирина Обердерфер.

    После проверок штрафами наказали директора, воспитателя и медика детсада. Но, по словам директора, требования мамы пока они выполнить не могут. Государственный детсад имеет право производить выплаты только по решению суда.

    Даже если в суде мама докажет, что ребенку нанесен легкий вред здоровью в таких спорах суд не назначает больших сумм возмещения вреда, сообщил адвокат. Обычно это от 100 до 300 тыс. тенге.

    Напомним, в Таразе на камеру видеонаблюдения попал инцидент в группе детского сада, когда ребенок получил удар неким предметом по голове. Возбуждено уголовное дело.

    Также пятилетняя девочка получила серьезные травмы в детском саду в Атырау. Полиция возбудила уголовное дело, а родители девочки требуют наказать сад.

    Кроме того, в области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам за удары, нанесенные ребенку во время урока рисования. Женщина также выплатит компенсацию морального вреда.

