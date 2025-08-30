Ремонт газопровода на Аль-Фараби в Алматы отложили из-за начала учебного года

В Алматы реконструкцию газопровода на проспекте Аль-Фараби приостановили до следующего года. О причинах и сроках рассказал советник акима города по вопросам коммуникаций, передает NUR.KZ.

Советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин сообщил в Telegram-канале о затянувшихся работах по реконструкции газопровода на проспекте Аль-Фараби.

По его данным, АО "QAZAQGAZ AIMAQ" планировало в летний период провести реконструкцию подземного газопровода от улиц Луганского и Армянская, проспекта Аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также от проспекта Аль-Фараби по бульвару Мендыкулова. Однако из-за организационных вопросов начало работ затянулось.

"Учитывая начало нового учебного года, большое количество школ и дошкольных организаций в зоне планируемой реконструкции газопровода, а также во избежание усугубления ситуации с автомобильными заторами по проспекту Аль-Фараби, по поручению акима города данные работы были приостановлены", - написал советник акима.

Он также отметил, что действующий подземный газопровод среднего давления был введен в эксплуатацию в 1974 году. Следовательно он требует обязательной реконструкции, которая будет проведена в следующем году. Предварительно, работы начнутся в летний период при разгрузке основного транспортного потока.

Ранее мы писали, что в Алматы ограничат движение на два месяца по Аль-Фараби, чтобы проложить газопровод. Жители города возмущены и напоминают об инновационном асфальте, который был уложен на проспекте.

Напомним, до этого в акимате объясняли, что перекрытие автодорог в дневное время обусловлено необходимостью соблюдения технологии их ремонта с применением инновационных полимерных материалов.

Также Досаев объяснял, почему в Алматы одновременно начали ремонтировать две главные дороги.

А буквально через месяц новый асфальт на Аль-Фараби повредили подрядчики, которые незаконно пытались провести врезку в канализационную систему.

Также качеством асфальта был недоволен депутат маслихата Тимур Елеусизов, который заявил, что на Абая он "продавился на автобусной полосе".

