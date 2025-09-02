Дежурные ЦОНы сменили адреса в Астане, Алматы и еще нескольких городах Казахстана

В Астане, Алматы, Таразе и Костанае изменились адреса дежурных центров обслуживания населения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

В "Правительстве для граждан" сообщили, что в Астане, Алматы, Таразе и Костанае изменились адреса дежурных ЦОНов.

В госкорпорации напомнили, что дежурные ЦОНы работают в будние дни, с 9 до 20 часов, по субботам с 9 до 13 часов.

"Дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 9 до 18 часов, а готовые документы выдаются до 20 часов. По субботам заявления принимают с 9 до 12 часов, готовые документы выдают до 13 часов", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что с 1 июля в шести городах страны, а также в области Ұлытау дежурные ЦОНы начали работать по новым адресам.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. То есть фактически оказание услуг ЦОНов в Казахстане хотят передать частникам.

Позже эксперты назвали риски для казахстанцев после заявления госкорпорации "Правительство для граждан" о передаче оказания услуг ЦОНов частным партнерам.

