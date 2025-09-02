Новорожденного эвакуировали на вертолете из Экибастуза
В понедельник, 1 сентября, вертолет "Казавиаспаса" экстренно доставил новорождённого из Экибастуза в Павлодар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, экипаж "Казавиаспас" выполнил санитарный рейс, экстренно перевезя малыша из Экибастуза в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи.
Полет проходил под постоянным контролем врачей. Состояние ребенка непрерывно отслеживалось до передачи в перинатальный центр Павлодара.
"Операцию выполнил опытный экипаж: Саукинбек Керим, Асылхан Азамат и Кудайберген Ербол. Слаженные действия команды позволили быстро и безопасно доставить пациента", - рассказали в МЧС.
В ведомстве подчеркивают, что санавиация остается важнейшим звеном в системе экстренной медицинской помощи.
Напомним, ранее в Кызылординской области для транспортировки новорожденного в областную больницу также задействовали вертолет.
До этого пилоты "Казавиаспас" МЧС РК помогли врачам и экстренно доставили пациентку из поселка Акжар в больницу Усть-Каменогорска.
А в ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей.
