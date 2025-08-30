Новорожденного вертолетом доставили в больницу Кызылорды (видео)
В Шиелийском районе новорожденному ребенку требовалась срочная транспортировка в больницу Кызылорды - задействовали вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что пилоты "Казавиаспас" в очередной раз провели экстренную госпитализацию. В этот раз экипаж воздушного судна МЧС РК оперативно выполнил медицинскую эвакуацию новорожденного ребенка из Шиелийского района в Кызылорду.
"Новорожденный ребенок нуждался в срочной госпитализации. Благодаря слаженной работе пилотов и медицинской бригады, новорожденный ребенок был безопасно доставлен в медицинское учреждение", - отметили в ведомстве.
В больнице ребенку была оказана вся необходимая помощь.
Напомним, недавно в Акмолинской области спасатели провели операцию по срочной госпитализации женщины. Для этого задействовали вертолет.
До этого пилоты "Казавиаспас" МЧС РК помогли врачам и экстренно доставили пациентку из поселка Акжар в больницу Усть-Каменогорска.
А в ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей.
