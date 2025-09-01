Пасмурное начало осени обещают в Астане: какой будет погода в столице

В Астане в первую неделю сентября, с 1 по 7 число, обещают пасмурную погоду, но дожди ожидаются лишь в начале и конце недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 сентября в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 12 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

2 сентября ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, а минимальная – плюс 7 градусов. Скорость ветра составит до 7,1 м/с.

3 сентября будет пасмурно, но дождя не ожидается. Средняя температура – плюс 16 градусов. Днем температура поднимется до плюс 21 градуса, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

4 сентября в Астане вновь обещают пасмурную погоду, но без осадков. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,0 м/с.

5 сентября будет пасмурно, осадки не ожидаются. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

6 сентября обещает быть пасмурные облака. Температура в среднем остановится на отметке плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 24 градусов, минимальная – плюс 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 7,4 м/с.

7 сентября, по прогнозам, ожидается небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 18 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 23 градусов, но ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 7,1 м/с.

