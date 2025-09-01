Какой будет погода в Шымкенте в первые дни осени

В Шымкенте в первые дни осени, с 1 по 7 сентября, обещают солнечную погоду без осадков, лишь к концу недели в городе спадет жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 сентября в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 9,5 м/с.

2 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 9,2 м/с.

3 сентября будет солнечно. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 31 градуса, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 10,9 м/с.

4 сентября в Шымкенте осадков не будет. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 19 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,4 м/с.

5 сентября вновь будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 29 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, а ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

6 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 35 градусов, минимальная – плюс 21 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 4,8 м/с.

7 сентября, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 25 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

