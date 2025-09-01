"Люди молились и плакали": самолет Air Astana выполнил экстренное снижение во время рейса в Актау

Самолет Air Astana, летевший 31 августа из Алматы в Актау, на подлете к Актау сообщил о технической неисправности. В Сети опубликован рассказ очевидца о панике на борту.

Как сообщает МИА "Казинформ", инцидент прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

"31 августа экипаж, выполнявший рейс КС 859 по маршруту Алматы - Актау, на подлете к Актау доложил о технической неисправности и запросил приоритет на посадку в соответствии с инструкциями", - пояснили в компании.

Как сообщается, далее самолет выполнил снижение на безопасный эшелон и благополучно приземлился в аэропорту Актау. Ведется проверка воздушного судна, а пассажиров последующего рейса КС 860 Актау - Алматы вывезли на другом самолете.

Добавим, в Instagram-аккаунте ZTB_KZ опубликовано видео очевидцев инцидента, снятое на борту. Как сообщается в посте, пассажиры рассказали, что уже во время взлета в салоне были слышны странные шумы, а спустя 30-40 минут полета самолет резко пошел на снижение - с 10 тысяч метров почти до 3 тысяч.

"Люди молились, женщины плакали, сами стюардессы паниковали, у них были испуганные лица. В какой-то момент по громкой связи объявили о вынужденной посадке где-то в степи. Голос у стюардессы был дрожащий, испуганный", - приводит издание рассказ одного из пассажиров.

По словам очевидцев, момент снижения длился 10-15 минут. В какой-то момент в салоне возникла паника - люди вставали с мест, стюардессы бегали по проходам, говорится в публикации.

Напомним, ранее 29 августа пассажир Air Astana сообщил о "жутких звуках" в самолете, который не долетел из Алматы в столицу.

Несколько недель назад самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.

В конце июля этого года из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

8 марта текущего года самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау - Алматы, вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании прокомментировали произошедшее.

