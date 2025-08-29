jitsu gif
    Пассажир Air Astana сообщил о "жутких звуках" в самолете, который не долетел из Алматы в столицу

    Опубликовано:

    Самолет Air Astana
    Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

    Авиакомпания Air Astana отреагировала на жалобу казахстанца, который сообщил, что самолет был вынужден вернуться в аэропорт после "жутких звуков" в салоне, передает NUR.KZ.

    Казахстанец Александр Нездемковский опубликовал на своей личной странице в Faceboоk информацию о самолете авиакомпании Air Astana, который был вынужден вернуться в аэропорт после взлета.

    "Ничего не предвещает неожиданностей - национальный перевозчик, новый огромный Boeing. Через 20 минут после взлета в салоне раздались какие-то жуткие звуки, пилот объявил, что сработала сигнализация, вроде как проблема шасси", - сообщил Нездемковский.

    По его словам, воздушное судно вернулось в аэропорт, через несколько часов пассажиры снова вернулись в салон самолета. По его словам, внутри пассажиры просидели около часа, но пилот сообщил, что "технические службы не дают разрешение на вылет".

    "Нас теми же автобусами отправляют в аэропорт. Информации ноль! Представители авиакомпании так и не появились, за них весь удар разъяренной толпы приняли девочки и парни на контроле в зоне вылета. Многие пассажиры пошли сдавать билеты", - рассказал мужчина.

    Он добавил, что полет состоялся, но уже на самолете Fly Arystan и глубокой ночью.

    "До гостиницы я доехал в 03:45. Нужно рассказывать, что слетели все встречи, пришлось на сутки перенести обратный рейс, заплатить за гостиницу на сутки дольше? Что не так с новым Boeing? И почему у национального перевозчика нет резервного борта?" - обратился к компании пассажир.

    Публикацию Нездемковского прокомментировали в авиакомпании Air Astana.

    "Решение о возвращении воздушного судна в аэропорт вылета принимается командиром экипажа совместно с инженерными службами в соответствии с процедурами безопасности. Самолет не выполняет полеты до тех пор, пока технические специалисты не подтвердят его полную исправность. Безопасность пассажиров и экипажа всегда является нашим главным приоритетом.

    К сожалению, наличие резервного борта в конкретном аэропорту не всегда возможно, так как парк распределен между разными направлениями и базами. В таких случаях мы привлекаем другие воздушные суда, включая парк FlyArystan, чтобы как можно скорее выполнить рейс и доставить пассажиров к месту назначения", - заявили в компании.

    Несколько недель назад самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.

    В конце июля этого года из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

    8 марта текущего года самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Актау - Алматы, вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании прокомментировали произошедшее.

