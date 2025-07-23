Оказались в 2,5 км от берега: пять человек на сапбордах унесло в открытое море в Актау (видео)

Сотрудники МЧС спасли пятерых отдыхающих на сапбордах - их унесло ветром в открытое море в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В районе яхт-клуба "Бриз" в Актау, во время проведения агитационно-профилактических мероприятий на побережье Каспийского моря, спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС спасли пять человек", - заявили в ведомстве.

Как оказалось, во время катания на сапбордах пятерых человек внезапно унесло в открытое море сильным ветром.

Люди оказались в 2,5 км от берега, без возможности вернуться самостоятельно.

К счастью, все пятеро были благополучно доставлены на берег.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

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