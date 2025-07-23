Оказались в 2,5 км от берега: пять человек на сапбордах унесло в открытое море в Актау (видео)
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Сотрудники МЧС спасли пятерых отдыхающих на сапбордах - их унесло ветром в открытое море в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"В районе яхт-клуба "Бриз" в Актау, во время проведения агитационно-профилактических мероприятий на побережье Каспийского моря, спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС спасли пять человек", - заявили в ведомстве.
Как оказалось, во время катания на сапбордах пятерых человек внезапно унесло в открытое море сильным ветром.
Люди оказались в 2,5 км от берега, без возможности вернуться самостоятельно.
К счастью, все пятеро были благополучно доставлены на берег.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268240-okazalis-v-2-5-km-ot-berega-pyat-chelovek-na-sapbordah-uneslo-v-otkrytoe-more-v-aktau-video/
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