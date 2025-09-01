Снег выпал на востоке Казахстана (видео)
В Сети появились видео выпавшего в Восточно-Казахстанской области снега - как сообщается, снегопад прошел вчера, 31 августа, в горах Риддера, передает NUR.KZ.
Публикации появились в местных новостных пабликах. Как пишут пользователи, вчера в горах Риддера выпал снег. Организаторы туров даже уже предлагают поездки к первому снегу, с выездом из Риддера и Усть-Каменогорска.
"В горных районах Риддера действительно вчера выпал снег. Сам город - нет снега", "Холодно резко стало", "Вроде вчера лето было, а утром - "С Новым годом"! Мы проспали", - пишут пользователи в комментариях под постами.
Напомним, ранее 30 августа на трассе Астана-Кокшетау близ населенного пункта Макинск очевидцы сняли на видео выпавший в конце августа сильный град, а местами - и снег.
А неделю назад циклон принес град и сугробы в Санкт-Петербург. В Сети появились фото и видео неожиданного для августа явления.
До этого в конце июня крупный град выпал под Астаной - в городе Косшы Акмолинской области. Видео непогоды показали горожане в Сети.
