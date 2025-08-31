"Местами снег": редкое для августа явление сняли на видео в Акмолинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Местами снег": редкое для августа явление сняли на видео в Акмолинской области

    Опубликовано:

    Снег и град в Акмолинской области
    Снег и град в Акмолинской области. Кадр из видео: instagram/kokshetau_mir

    Накануне, 30 августа, на трассе Астана-Кокшетау близ населенного пункта Макинск очевидцы сняли на видео выпавший в конце августа сильный град, а местами - и снег, передает NUR.KZ.

    В Сети пользователи делятся кадрами с трассы Астана-Кокшетау. На видео - десятки машин, стоящих у обочины дороги, а сама трасса покрыта первым снегом.

    "Сегодня. Макинск. Град. Местами и снег был", - отмечается в посте к видео.

    В комментариях негодуют пользователи, которые никак не ожидали увидеть снег в августе.

    "Жесть", "Почему дорогу не закроют", Вот это ужас, зима походу не за горами", - пишут пользователи.

    Также в кадр попало ДТП, произошедшее, вероятно, из-за состояния трассы после осадков. Информацию подтвердили в ДП Акмолинской области.

    "30 августа около 13:09 водитель, управляя автомобилем марки "Hyundai Tucson", двигаясь на 196 км автодороги в направлении города Кокшетау, не соблюдая дистанцию, и не справившись с рулевым управлением, в связи с неблагоприятными погодными условиями (град, дождь), допустил столкновение с автомобилем марки "Volkswagen Polo", двигавшимся в попутном направлении.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "Volkswagen Polo" была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту в отношении водителя автомобиля "Hyundai Tucson" был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК", - сообщили в ведомстве.

    "Погода сегодня посмотрите какая. Снег. Вообще. Кто бы мог подумать, что сегодня 30 августа", - говорит голос за кадром.

    Отметим, до этого синоптики предупреждали жителей региона. Сообщалось, что 30 августа ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с, на западе, юге, области временами 23-28 м/с.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.