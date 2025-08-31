"Местами снег": редкое для августа явление сняли на видео в Акмолинской области

Накануне, 30 августа, на трассе Астана-Кокшетау близ населенного пункта Макинск очевидцы сняли на видео выпавший в конце августа сильный град, а местами - и снег, передает NUR.KZ.

В Сети пользователи делятся кадрами с трассы Астана-Кокшетау. На видео - десятки машин, стоящих у обочины дороги, а сама трасса покрыта первым снегом.

"Сегодня. Макинск. Град. Местами и снег был", - отмечается в посте к видео.

В комментариях негодуют пользователи, которые никак не ожидали увидеть снег в августе.

"Жесть", "Почему дорогу не закроют", Вот это ужас, зима походу не за горами", - пишут пользователи.

Также в кадр попало ДТП, произошедшее, вероятно, из-за состояния трассы после осадков. Информацию подтвердили в ДП Акмолинской области.

"30 августа около 13:09 водитель, управляя автомобилем марки "Hyundai Tucson", двигаясь на 196 км автодороги в направлении города Кокшетау, не соблюдая дистанцию, и не справившись с рулевым управлением, в связи с неблагоприятными погодными условиями (град, дождь), допустил столкновение с автомобилем марки "Volkswagen Polo", двигавшимся в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "Volkswagen Polo" была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту в отношении водителя автомобиля "Hyundai Tucson" был составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК", - сообщили в ведомстве.

"Погода сегодня посмотрите какая. Снег. Вообще. Кто бы мог подумать, что сегодня 30 августа", - говорит голос за кадром.

Отметим, до этого синоптики предупреждали жителей региона. Сообщалось, что 30 августа ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с, на западе, юге, области временами 23-28 м/с.

