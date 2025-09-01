Небольшое похолодание ждет жителей Алматы в первую неделю осени
В Алматы в первую неделю осени, с 1 по 7 сентября, обещают облачную погоду, но осадки не ожидаются. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
1 сентября в Алматы будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 27 градусов, но ночью температура опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
2 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 28 градусов, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 5,7 м/с.
3 сентября обещают переменную облачность. Средняя температура – плюс 18 градусов. Днем температура поднимется до плюс 24 градусов, а ночью опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
4 сентября в Алматы вновь будет облачно. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 13 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,3 м/с.
5 сентября осадков не будет. Среднесуточная температура – плюс 22 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
6 сентября будет облачно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 25 градусов. Максимальная температура составит плюс 33 градуса, минимальная – плюс 18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.
7 сентября, по прогнозам, ожидается облачная погода без осадков. Средняя температура составит плюс 27 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 33 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
