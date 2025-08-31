Осадки и пыльные бури: синоптики объявили штормовое предупреждение в регионах Казахстана

Согласно прогнозу синоптиков, во многих регионах Казахстана в первый день осени ожидаются грозы, туман и пыльные бури, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане завтра ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

1 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области, по данным синоптиков, будет пыльная буря. Ветер юго-восточный на северо-западе, юге области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

А в Западно-Казахстанской области прогнозируется ветер южный, юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, юге области сильная жара 35-37 градусов.

Гроза завтра будет и в Павлодарской области. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

А в Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября в Туркестанской области прогнозируется пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается туман. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность

Завтра на севере Восточно-Казахстанской области будет сильный дождь. Ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

1 сентября в Карагандинской области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в снег). Гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Грозу завтра прогнозируют синоптики и в области Ұлытау - ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

1 сентября в Атырауской области тоже будет пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

