Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 31 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы малооблачно. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
Жителям Астаны обещают небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,7 м/с.
Напомним, накануне синоптики рассказали, какая погода ожидается в воскресенье, 31 августа. Во многих областях страны объявлено штормовое предупреждение.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Гроза, дождь и шквал: штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Казахстане
- Жаркую погоду обещают в двух мегаполисах Казахстана в субботу
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280906-dozhd-poobeshchali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах