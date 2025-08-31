Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 31 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы малооблачно. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

Жителям Астаны обещают небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 18 градусов, ночью температура снизится до 8 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 29 градусов, ночью опустятся до 18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,7 м/с.

Напомним, накануне синоптики рассказали, какая погода ожидается в воскресенье, 31 августа. Во многих областях страны объявлено штормовое предупреждение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: "Местами снег": редкое для августа явление сняли на видео в Акмолинской области

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.