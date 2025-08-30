jitsu gif
Рекомендации
    Провели подряд дней с нами

    Гроза, дождь и шквал: штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Казахстане

    Опубликовано:

    Гроза над городом
    Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

    Синоптики рассказали, какая погода ожидается в воскресенье, 31 августа. Во многих областях страны объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    Завтра днем в Астане обещают грозу. Ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области синоптики прогнозируют туман. Днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Гроза, шквал и град ожидаются завтра на западе, севере, востоке Карагандинской области. Ветер северо-западный на западе, востоке, юге области, порывы 15-20, временами - 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

    По данным синоптиков, в Атырауской области будет пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области - высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Непогоду обещают в Костанайской области - гроза, град и шквал. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области будет сильный дождь, град, шквал и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    31 августа на севере и в центре области Абай ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ветер западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ветер с порывами 15-20 м/с синоптики обещают в Актюбинской области. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

    Сильный дождь, гроза, град и шквал будут в Павлодарской области. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

    Завтра в области Жетісу будет ветер северо-западный на юге, севере, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. 31 августа - 2 сентября сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность. А в районе Алакольских озер ожидается ветер северо-западный порывы 30 м/с и более.

    Пыльную бурю прогнозируют в Туркестанской области. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

    31 августа ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Жамбылской области будет ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

