Новый асфальт повредили на проспекте Аль-Фараби в Алматы (видео)

Асфальт. Фото: акимат Алматы

Асфальт на проспекте Аль-Фараби в Алматы повредили подрядчики, которые незаконно пытались провести врезку в канализационную систему. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.

Как рассказали в акимате, 24 августа в вечернее время в Алматы из-за подмыва грунта было повреждено дорожное полотно на участке проспекта Аль-Фараби, на правом съезде на проспект Назарбаева с юго-западного угла.

"Подмыв произошел из-за незаконной врезки в канализационную систему подрядной организацией ТОО «Парсек ltd», занимающейся прокладкой инженерных сетей для строительства Музея современного искусства Алматы.

Городскими службами для обеспечения безопасности дорожного движения произведен оперативный ремонт поврежденного участка - вскрытие и засыпка пустоты с дальнейшим восстановлением асфальтобетонного покрытия", - сообщили в акимате.

Так, специалисты установили, что для того, чтобы проложить трубу диаметром 50 см, был сделан подкоп от колодца со стороны музея до колодца на проезжей части, при этом грунт при обратной засыпке должным образом не был утрамбован, что в итоге вызвало повреждение целостности дорожного полотна.

"Подрядчик будет наказан и приняты соответствующие административные меры. Восстановление дорожного полотна будет выполнено за его счет. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ширину полосы планируется произвести 26 августа с 23:00 - до 06:00 с частичным перекрытием проезжей части (правый съезд на проспект Назарбаева, юго-западный угол)", - дополнили в акимате.

Напомним, ранее эту часть Аль-Фараби перекрывали для укладки нового асфальтного покрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033934-novyy-asfalt-povredili-na-prospekte-al-farabi-v-almaty/