Инновационный асфальт, уложенный на проспекте Абая в Алматы, испортился

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал во время сессии маслихата города о том, почему на проспекте Абая будет выполнен ремонт, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат маслихата Тимур Елеусизов заявил, что асфальт на выделенной линии был испорчен.

"Мы выделяли 2 млрд на замену асфальта, сейчас весь асфальт инновационный уже продавился по автобусной линии", - заявил Елеусизов.

"По Абая в том году проводили средний ремонт, по обособленной полосе было предусмотрено устройство двуслойного полимерасфальтобетона. На сегодня имеется факт, что образовалась колея по обособленной полосе на 6 участках по 20 метров.

Мы провели научные лабораторные испытания, привлекли науку - выяснилось, что нижние слои асфальтобетонного покрытия Абая… на сегодня прочность низкая. Завтра, в четверг, вечером мы начинаем фрезеровать те участки, где образовалась колея, за счет подрядной организации и, согласно исследованиям и предписаниям, за счет подрядчика будет уложено три слоя асфальтобетонного покрытия", - рассказал Телибаев.

Напомним, в прошлом году проводился ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия.