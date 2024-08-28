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Инновационный асфальт, уложенный на проспекте Абая в Алматы, испортился

Опубликовано:

Асфальт кладут на дороге
Асфальт. Иллюстративное фото: Jens Büttner / Picture Alliance / Getty Images

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев рассказал во время сессии маслихата города о том, почему на проспекте Абая будет выполнен ремонт, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат маслихата Тимур Елеусизов заявил, что асфальт на выделенной линии был испорчен.

"Мы выделяли 2 млрд на замену асфальта, сейчас весь асфальт инновационный уже продавился по автобусной линии", - заявил Елеусизов.

"По Абая в том году проводили средний ремонт, по обособленной полосе было предусмотрено устройство двуслойного полимерасфальтобетона. На сегодня имеется факт, что образовалась колея по обособленной полосе на 6 участках по 20 метров.

Мы провели научные лабораторные испытания, привлекли науку - выяснилось, что нижние слои асфальтобетонного покрытия Абая… на сегодня прочность низкая. Завтра, в четверг, вечером мы начинаем фрезеровать те участки, где образовалась колея, за счет подрядной организации и, согласно исследованиям и предписаниям, за счет подрядчика будет уложено три слоя асфальтобетонного покрытия", - рассказал Телибаев.

Напомним, в прошлом году проводился ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154315-innovacionnyy-asfalt-ulozhennyy-v-proshlom-godu-na-prospekte-abaya-v-almaty-isportilsya/

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