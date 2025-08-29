83-летний мужчина потерялся в горах в Жетісу (видео)

83-летний пенсионер потерялся в горах в области Жетісу - к счастью, его удалось отыскать спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в области Жетісу, в Панфиловском районе, на участке "Кылдыккарагай", в 35 км от села Сарыбель, были начаты поисковые работы по установлению местонахождения мужчины 1942 года рождения. Он вышел из дома 28 августа и не вернулся", - сообщили в ведомстве.

К поискам были привлечены силы МЧС с использованием беспилотного летательного аппарата.

Вскоре поисковая группа обнаружила пожилого мужчину в горной местности - в 15 км от села Сарыбель.

Медицинская помощь ему не понадобилась, он был доставлен домой.

На днях спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Также недавно в горах Алматы туристу стало плохо на высоте более 4000 метров - ему потребовалась помощь спасателей и медиков

А 3 августа в горах Алматы группа туристов, которая шла к ущелью Аюсай, попала под дождь и не смогла спуститься самостоятельно.

