Необычная история произошла в Казахстане с туристом из Южной Кореи
Опубликовано:
В Карагандинской области полицейские помогли туристу из Южной Кореи, который во время путешествия на велосипеде по Казахстану заблудился в Темиртау, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, необычная история произошла во время патрулирования в Темиртау.
"Сотрудники батальона патрульной полиции заметили в лесном массиве неподалеку от дачного общества "Природа" мужчину с велосипедом, который явно нуждался в помощи. Им оказался турист из Южной Кореи по имени Хи Джун", - рассказали в МВД.
С помощью онлайн-переводчика иностранец объяснил, что совершает большое велопутешествие по Казахстану: его маршрут начался в Астане, а конечная цель - Алматы. По пути он немного запутался и оказался в старой части Темиртау, где и заблудился.
Полицейские Даулет Сапаров и Шынгыс Яхияев не оставили гостя в беде: помогли загрузить велосипед и вещи в патрульный автомобиль, подвезли его до выезда из города и угостили едой. Турист смог продолжить путь уже на своем транспорте, зная верное направление.
"Мы общались с ним через онлайн-переводчик. Оказалось, что он действительно из Южной Кореи, путешествует уже девятый месяц. В Астане купил велосипед и отправился в путь. Сейчас планирует через Караганду добраться до Алматы", - поделился старший инспектор батальона патрульной полиции Даулет Сапаров.
Ранее стало известно, что турист из Южной Кореи приехал в гости и остался в Казахстане на несколько лет. Сейчас иностранец собирается открыть в Петропавловске большую ферму и обучается в магистратуре агротехнологического факультета.
Этим летом блогер и путешественник из Южной Кореи Юель побывал в Алматы и восхитился казахстанскими красотами - своими впечатлениями он делился в коротких видео в TikTok. В комментариях алматинцы советовали ему места, которые нужно обязательно посетить.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2279463-neobychnaya-istoriya-proizoshla-v-kazahstane-s-turistom-iz-yuzhnoy-korei/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах