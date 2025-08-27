Необычная история произошла в Казахстане с туристом из Южной Кореи

В Карагандинской области полицейские помогли туристу из Южной Кореи, который во время путешествия на велосипеде по Казахстану заблудился в Темиртау, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, необычная история произошла во время патрулирования в Темиртау.

"Сотрудники батальона патрульной полиции заметили в лесном массиве неподалеку от дачного общества "Природа" мужчину с велосипедом, который явно нуждался в помощи. Им оказался турист из Южной Кореи по имени Хи Джун", - рассказали в МВД.

С помощью онлайн-переводчика иностранец объяснил, что совершает большое велопутешествие по Казахстану: его маршрут начался в Астане, а конечная цель - Алматы. По пути он немного запутался и оказался в старой части Темиртау, где и заблудился.

Полицейские Даулет Сапаров и Шынгыс Яхияев не оставили гостя в беде: помогли загрузить велосипед и вещи в патрульный автомобиль, подвезли его до выезда из города и угостили едой. Турист смог продолжить путь уже на своем транспорте, зная верное направление.

"Мы общались с ним через онлайн-переводчик. Оказалось, что он действительно из Южной Кореи, путешествует уже девятый месяц. В Астане купил велосипед и отправился в путь. Сейчас планирует через Караганду добраться до Алматы", - поделился старший инспектор батальона патрульной полиции Даулет Сапаров.

Ранее стало известно, что турист из Южной Кореи приехал в гости и остался в Казахстане на несколько лет. Сейчас иностранец собирается открыть в Петропавловске большую ферму и обучается в магистратуре агротехнологического факультета.

Этим летом блогер и путешественник из Южной Кореи Юель побывал в Алматы и восхитился казахстанскими красотами - своими впечатлениями он делился в коротких видео в TikTok. В комментариях алматинцы советовали ему места, которые нужно обязательно посетить.

