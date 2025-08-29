"Стоял на стуле на подоконнике": ребенка спасли в Алматы

В Алматы боец СОБР увидел в окне многоэтажного дома ребенка, стоявшего на стуле на подоконнике. Поднявшись к квартире, полицейский предотвратил трагедию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алатауском районе Алматы старший инспектор специального отряда быстрого реагирования Мырзабек Сейтенов предотвратил трагедию.

Находясь на службе, полицейский заметил в окне многоэтажного дома ребенка, который стоял на стуле и балансировал на подоконнике. Полицейский мгновенно среагировал: установил квартиру, поднялся в подъезд и вывел ребенка в безопасное место.

К счастью, происшествие завершилось благополучно. Родителям ребенка были сделаны предупреждение и профилактическое замечание.

"Наш сотрудник проявил внимательность и профессионализм, благодаря чему удалось спасти жизнь ребенка. Но это тревожный сигнал для всех родителей: не оставляйте детей без присмотра, особенно рядом с окнами и балконами", - подчеркнул командир специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматы Азамат Исергужин.

Полиция напоминает: летом и в начале учебного года возрастает количество случаев падения детей из окон. Родителям настоятельно рекомендуют устанавливать фиксаторы и блокираторы, не оставлять мебель возле окон и всегда контролировать детей.

Напомним, три дня назад 3-летний ребенок погиб после падения из окна шестого этажа в Астане. Как сообщили в ДП, родителей в момент инцидента дома не было, за ребенком присматривал его 7-летний брат. В полиции снова обратились к родителям с напоминанием о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.

Ранее в Туркестане 6-месячный ребенок выпал из окна и погиб. Это уже второй подобный случай в регионе с начала года. По словам сотрудников ДЧС, главная проблема в том, что родители оставляют малышей без присмотра и не устанавливают специальные фиксаторы на окна.

В июне в Алматы с балкона девятого этажа выпал ребенок. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось. По факту гибели трехлетнего ребенка полиция начала расследование. Сотрудники устанавливали все обстоятельства произошедшего.

