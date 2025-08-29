"Стоял на стуле на подоконнике": ребенка спасли в Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Стоял на стуле на подоконнике": ребенка спасли в Алматы

    Опубликовано:

    Ребенок на подоконнике
    Ребенок на подоконнике. Кадр из видео: polisia.kz

    В Алматы боец СОБР увидел в окне многоэтажного дома ребенка, стоявшего на стуле на подоконнике. Поднявшись к квартире, полицейский предотвратил трагедию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алатауском районе Алматы старший инспектор специального отряда быстрого реагирования Мырзабек Сейтенов предотвратил трагедию.

    Находясь на службе, полицейский заметил в окне многоэтажного дома ребенка, который стоял на стуле и балансировал на подоконнике. Полицейский мгновенно среагировал: установил квартиру, поднялся в подъезд и вывел ребенка в безопасное место.

    К счастью, происшествие завершилось благополучно. Родителям ребенка были сделаны предупреждение и профилактическое замечание.

    "Наш сотрудник проявил внимательность и профессионализм, благодаря чему удалось спасти жизнь ребенка. Но это тревожный сигнал для всех родителей: не оставляйте детей без присмотра, особенно рядом с окнами и балконами", - подчеркнул командир специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматы Азамат Исергужин.

    Полиция напоминает: летом и в начале учебного года возрастает количество случаев падения детей из окон. Родителям настоятельно рекомендуют устанавливать фиксаторы и блокираторы, не оставлять мебель возле окон и всегда контролировать детей.

    Напомним, три дня назад 3-летний ребенок погиб после падения из окна шестого этажа в Астане. Как сообщили в ДП, родителей в момент инцидента дома не было, за ребенком присматривал его 7-летний брат. В полиции снова обратились к родителям с напоминанием о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.

    Ранее в Туркестане 6-месячный ребенок выпал из окна и погиб. Это уже второй подобный случай в регионе с начала года. По словам сотрудников ДЧС, главная проблема в том, что родители оставляют малышей без присмотра и не устанавливают специальные фиксаторы на окна.

    В июне в Алматы с балкона девятого этажа выпал ребенок. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось. По факту гибели трехлетнего ребенка полиция начала расследование. Сотрудники устанавливали все обстоятельства произошедшего.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.