6-месячный ребенок разбился в Туркестане

В Туркестане 6-месячный ребенок выпал из окна и погиб. Это уже второй подобный случай в регионе с начала года. Об этом сообщили в ДЧС, передает Otyrar.kz.

Ребенок выпал из окна и получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Для предотвращения подобных случаев ДЧС проводит профилактические мероприятия. С марта идет разъяснительная работа среди населения, а в июне на заседании и комиссии обсуждались правила установки оконных ограничителей.

Главная проблема в том, что родители оставляют малышей без присмотра и не устанавливают специальные фиксаторы на окна. По словам представителей ДЧС, при поддержке предпринимателей ограничители уже монтируются в квартирах социально уязвимых семей. Однако, несмотря на предупреждения, многие продолжают относиться к этому вопросу безответственно.

В июне в Алматы с балкона девятого этажа выпал ребенок. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось. По факту гибели трехлетнего ребенка полиция начала расследование. Сотрудники устанавливали все обстоятельства произошедшего.

Также из окна, расположенного на третьем этаже пятиэтажного дома в Караганде, выпал малыш 2022 года рождения. Мальчика доставили в больницу, однако он скончался. В ДЧС региона пояснили, что ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, не выдержавшую его вес.

