      "Родителей дома не было": 3-летний ребенок погиб после падения из окна шестого этажа в Астане

      Опубликовано:

      ребенок у окна
      Ребенок у окна. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

      В Астане сегодня, 26 августа, произошла трагедия - 3-летний ребенок погиб, выпав из окна 6-го этажа в одном из столичных жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

      Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Астаны, в столице трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

      "26 августа из окна 6-го этажа жилого дома выпал трехлетний ребенок, который в результате полученных травм скончался на месте. Установлено, что родителей в момент инцидента дома не было, за ребенком присматривал его 7-летний брат",- сказано в сообщении.

      В полиции снова обратились к родителям с напоминанием о необходимости строгого соблюдения мер безопасности.

      "Большинство подобных фактов происходят из-за недостаточного внимания, халатности взрослых и отсутствия элементарных мер предосторожности. Безопасность детей - в ваших руках. Только внимательность и ответственность взрослых способны предотвратить трагедии", - добавили в ДП.

      Ранее в Туркестане 6-месячный ребенок выпал из окна и погиб. Это уже второй подобный случай в регионе с начала года. По словам сотрудников ДЧС, главная проблема в том, что родители оставляют малышей без присмотра и не устанавливают специальные фиксаторы на окна.

      В июне в Алматы с балкона девятого этажа выпал ребенок. Бригада скорой помощи приехала быстро, но, несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось. По факту гибели трехлетнего ребенка полиция начала расследование. Сотрудники устанавливали все обстоятельства произошедшего.

      Также из окна, расположенного на третьем этаже пятиэтажного дома в Караганде, выпал малыш 2022 года рождения. Мальчика доставили в больницу, однако он скончался. В ДЧС региона пояснили, что ребенок остался без присмотра взрослых и облокотился на москитную сетку, не выдержавшую его вес.

