Коричневая вода в реке Есентай напугала алматинцев

Жителей Алматы удивила вода в реке Есентай, которая окрасилась в коричневый цвет вчера, 28 августа. Фото и видео необычного явления появились в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов отреагировал на изменение цвета воды. Он выложил видео в своем Instagram.

"Неделю дождей нет, но река снова превратилась в рыжую токсичную жижу. Это не природа - это сбросы предприятий, которые травят воду и убивают экологию города", - написал Елеусизов.

В Департаменте экологии Алматы на запрос NUR.KZ отреагировали кратко - там сообщили, что вчера были взяты пробы воды, а результаты будут сообщены дополнительно.

В этом же месяце в Алматы в реке Каргалы на участке между улицей Жандосова и проспекта Абая было зафиксировано изменение цвета - вода окрасилась в ярко-зеленый цвет.

А в мае в Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. Ситуацию прокомментировали в акимате района Нура.

В начале года природоохранная полиция Алматинской области выявила факт загрязнения воды в Капшагайском водохранилище моторным маслом.

