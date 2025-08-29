Коричневая вода в реке Есентай напугала алматинцев
Жителей Алматы удивила вода в реке Есентай, которая окрасилась в коричневый цвет вчера, 28 августа. Фото и видео необычного явления появились в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов отреагировал на изменение цвета воды. Он выложил видео в своем Instagram.
"Неделю дождей нет, но река снова превратилась в рыжую токсичную жижу. Это не природа - это сбросы предприятий, которые травят воду и убивают экологию города", - написал Елеусизов.
В Департаменте экологии Алматы на запрос NUR.KZ отреагировали кратко - там сообщили, что вчера были взяты пробы воды, а результаты будут сообщены дополнительно.
В этом же месяце в Алматы в реке Каргалы на участке между улицей Жандосова и проспекта Абая было зафиксировано изменение цвета - вода окрасилась в ярко-зеленый цвет.
А в мае в Сети появилось видео с жалобой астанчан на загрязненный водоем в центральном парке Астаны. Ситуацию прокомментировали в акимате района Нура.
В начале года природоохранная полиция Алматинской области выявила факт загрязнения воды в Капшагайском водохранилище моторным маслом.
