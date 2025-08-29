Пристройку к кафе сносят в Алматы (фото)

В Алматы под снос попала пристройка к кафе по улице Жумабаева. Такое решение вынес суд, поскольку ее возвели незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным пресс-службы акимата Алматы, данная пристройка находится по адресу: улица Жумабаева, 23Б. Владелец кафе возвел ее без разрешительных документов. Это выявили в ходе внеплановой проверки.

Пристройка к кафе. Фото: акимат Алматы

"В отношении собственника приняты административные меры, после чего дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

27 июня 2025 года постановлением СМСпоАП собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - говорится в сообщении.

Кафе. Фото: акимат Алматы

Демонтаж объекта произведен собственником во исполнение постановления суда.

Ранее сообщалось, что в Алматы демонтируют двухэтажное здание, возведение которого началось без разрешительных документов.

До этого в мегаполисе снесли автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова - строение было возведено без разрешительных документов.

Также в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.