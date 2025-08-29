Пристройку к кафе сносят в Алматы (фото)
Опубликовано:
В Алматы под снос попала пристройка к кафе по улице Жумабаева. Такое решение вынес суд, поскольку ее возвели незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
По данным пресс-службы акимата Алматы, данная пристройка находится по адресу: улица Жумабаева, 23Б. Владелец кафе возвел ее без разрешительных документов. Это выявили в ходе внеплановой проверки.
"В отношении собственника приняты административные меры, после чего дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.
27 июня 2025 года постановлением СМСпоАП собственник признан виновным с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - говорится в сообщении.
Демонтаж объекта произведен собственником во исполнение постановления суда.
Ранее сообщалось, что в Алматы демонтируют двухэтажное здание, возведение которого началось без разрешительных документов.
До этого в мегаполисе снесли автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова - строение было возведено без разрешительных документов.
Также в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280318-pristroyku-k-kafe-snosyat-v-almaty-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах