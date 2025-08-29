"Как на пороховой бочке": жители аварийных домов в Алматы просят переселить их в новые квартиры

В Алматы жильцы трех двухэтажек уверяют, что уже 40 лет выживают в аварийных домах и просят их снести. Местные показали, в каких условиях им приходится жить, передает сайт телеканала КТК.

Жильцы сообщили телеканалу, что они боятся находиться в собственных квартирах. Там протекает потолок, стены вибрируют каждый день и под ногами проседает пол.

"Мне здесь страшно жить, потому что даже грузоподъемные большие машины проходят и у нас здесь все трясется. Все как бы приподнимается. От любого толчка у нас обязательно какое-то трение происходит в квартире. Очень тяжело все равно. Живешь как на пороховой бочке. Не знаешь, когда пол у тебя провалиться. Не знаешь, когда у тебя еще что-нибудь произойдет", - рассказала жительница Валентина Мамотенко.

В таких же условиях живут жильцы сразу трех двухэтажек. Люди переживают, что в морозы могут остаться еще и без тепла. Расположенные на чердаке трубы отопления постоянно прорывает. И вода бежит во все квартиры. Сантехников вызывают регулярно, но те лишь разводят руками. Коммуникации давно отслужили свое и ремонту не подлежат. Да и сами здания уже представляют угрозу для жизни, жалуются соседи.

Находиться в подъезде еще опаснее, чем в квартирах, говорят местные. Здесь стоит невыносимый запах сырости, а под ногами проваливается пол. Чтобы не упасть в подвал, жильцы заколачивают дыры досками. Но и они быстро гниют и ломаются.

При этом прямо за окнами аварийных домов стоят современные многоэтажки. Местные давно мечтают жить в таких же высотках. Но для этого надо хотя бы продать свои квартиры, а их никто не покупает. Поэтому люди надеются, что когда-нибудь на них обратят внимание чиновники.

Как объяснили в КСК, сначала планируют снести старые каркасно-камышитовые дома. После них очередь дойдет и до тех самых - кирпичных. Но жильцы уверены, произойдет это еще не скоро.

Ранее сообщалось, что в Актобе жильцы аварийного общежития требуют для себя человеческих условий. Некоторым жителям выдали новые квартиры, а сто семей так и остаются в опасном здании.

Также жители аварийного дома в Атырау живут, по их словам, в ужасных условиях - из-за влажности прогнили стены и потолки, а полы ходят ходуном. Жильцы просят переселить их в новые дома.

До этого в акимате столичного района Сарыарка сообщили, что здание общежития, где произошел пожар, признано аварийным и подлежит сносу. Жильцам пообещали новые квартиры.

